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В течение какого срока следует уплатить обжалованные в суде доначисленные налоги, пеню и штрафы

07:37, 8 октября 2024
Налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​вступления судебного решения в законную силу.
В течение какого срока следует уплатить обжалованные в суде доначисленные налоги, пеню и штрафы
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, в течение какого срока необходимо уплатить обжалованные в судебном порядке доначисленные согласно акту проверки суммы денежного обязательства.

Так, согласно п. 57.3 ст. 57 Налогового кодекса Украины в случае определения денежного обязательства контролирующим органом по основаниям, указанным в подпунктах 54.3.1 – 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 НКУ, налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​получения налогового уведомления-решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.

В случае обжалования решения контролирующего органа о начисленной сумме денежного обязательства налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​такого согласования.

При обращении налогоплательщика в суд с иском о признании противоправным и/или отмене решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу.

Статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года № 2747-IV определено, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Таким образом, налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​вступления судебного решения в законную силу.

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