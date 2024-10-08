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На Черниговщине саперы подорвали часть управляемой авиационной ракеты Х-59

00:05, 8 октября 2024
Саперы ГУ ГСЧС Черниговской области обнаружили на территории области часть управляемой авиационной ракеты Х-59.
На Черниговщине саперы подорвали часть управляемой авиационной ракеты Х-59
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На Черниговщине саперы ГСЧС изъяли часть управляемой авиационной ракеты Х-59. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в сообщении, остатки взрывоопасного предмета были обнаружены на открытой территории. Следовательно, их изъяли, транспортировали в специально подготовленное место и подорвали.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о новой угрозе на нашей территории — кассетных элементах ракеты Х-101.

Они имеют небольшой размер и могут выглядеть как железный мячик. Но их взрывчатка предназначена для нанесения значительного ущерба. Хотя они и могут казаться безвредными, но содержат большое количество взрывчатого вещества, отмечают в ГСЧС.

Специалисты отмечают, что в случае, если наткнулись на подозрительный предмет, категорически запрещается трогать эти элементы руками, приближаться к ним, поднимать или перемещать их.

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