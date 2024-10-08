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Google разрабатывает модель искусственного интеллекта, которая сможет думать как человек

07:57, 8 октября 2024
Google работает над программным обеспечением искусственного интеллекта, которое позволит ему рассуждать, подобно человеческому интеллекту.
Google разрабатывает модель искусственного интеллекта, которая сможет думать как человек
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Техногигант Google разрабатывает искусственный интеллект, который может рассуждать как человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Указывается, что за последние месяцы несколько команд Google добились прогресса в разработке программного обеспечения для логического мышления искусственного интеллекта. Такие программы более уместны в решении многоэтапных задач в таких областях, как математика и компьютерное программирование.

Исследователи искусственного интеллекта находятся в поисках следующего значительного шага вперед по этой технологии.

Согласно источнику, для этого компания использует технику, также известную как подсказки цепочки мыслей (CoT). Этот метод помогает большим языковым моделям (LLM) следовать процессу рассуждения при решении сложных задач.

В этой технике, впервые внедренной Google, программное обеспечение делает паузу на несколько секунд, прежде чем ответить на письменную подсказку, тогда как за кадром и незаметно для пользователя рассматривает ряд связанных подсказок, а затем подытоживает то, что кажется лучшим ответом.

Google отказалась комментировать эту инициативу, но эксперты полагают, что компания остается мощным игроком в области искусственного интеллекта.

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