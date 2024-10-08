Google розробляє модель штучного інтелекту, яка зможе міркувати як людина

Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту, яке дозволить йому міркувати, подібно до людського інтелекту.

Техногігант Google розробляє штучний інтелект, який зможе міркувати як людина. Про це повідомляє Bloomberg.

Вказується, що за останні місяці кілька команд Google досягли прогресу в розробці програмного забезпечення для логічного мислення штучного інтелекту. Такі програми більш вправні у вирішенні багатоетапних задач у таких галузях, як математика та комп’ютерне програмування.

Дослідники штучного інтелекту знаходяться у пошуках наступного значного кроку вперед у цій технології.

Згідно з джерелом, для цього компанія використовує техніку, також відому як підказки ланцюжка думок (CoT). Цей метод допомагає великим мовним моделям (LLM) слідувати процесу міркування при вирішенні складних задач.

У цій техніці, вперше впровадженій Google, програмне забезпечення робить паузу на кілька секунд, перш ніж відповісти на письмову підказку, тоді як за кадром і непомітно для користувача розглядає ряд пов’язаних підказок, а потім підсумовує те, що здається найкращою відповіддю.

Google відмовилася коментувати цю ініціативу, але експерти вважають, що компанія залишається потужним гравцем у галузі штучного інтелекту.