На Чернігівщині сапери підірвали частину керованої авіаційної ракети Х-59

Сапери ГУ ДСНС Чернігівщини виявили на території області частину керованої авіаційної ракети Х-59.

На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили частину керованої авіаційної ракети Х-59. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у повідомленні, залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Відтак, їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про нову загрозу на нашій території — касетні елементи ракети Х-101.

Вони мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м’ячик. Але їхня вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди. Хоча вони і можуть здаватися нешкідливими але містять велику кількість вибухової речовини, наголошують у ДСНС.

Фахівці наголошують, що у випадку, якщо натрапили на підозрілий предмет, категорично забороняється чіпати ці елементи руками, наближатися до них, піднімати або переміщати їх.

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