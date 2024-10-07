Компанія Christian Dior повертається в рф

Компанія Christian Dior знову реєструє торгову марку у рф

Французький будинок моди Christian Dior Couture відновив реєстрацію своєї торгової марки в росії. Про це повідомляє B4Ukraine.

Зазначається, що Dior здійснив цю реєстрацію після оголошення про призупинення діяльності на російському ринку, яке було зроблено на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

4 березня 2022 року LVMH оголосила про тимчасове закриття своїх 124 магазинів у рф.

Однак компанія не засудила москву за її дії. Також модний будинок не уточнив, чи продовжує постачати товари до рф.

Проте згодом стало відомо, що це відбувалося.

Хоча після вторгнення рф постачання Christian Dior спочатку зменшились, вони ніколи не припинялися повністю згідно з даними російської митниці, і частково відновилися до осені 2022 року, хоча й не до попереднього рівня.

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