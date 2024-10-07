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Україна та Словаччина підписали чотири угоди за підсумками міжурядових консультацій — Денис Шмигаль

18:33, 7 жовтня 2024
Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії.
Україна та Словаччина підписали чотири угоди за підсумками міжурядових консультацій — Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
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Уряди України та Словаччини підписали чотири важливі документи, що охоплюють співпрацю в політичній, економічній та аграрній сферах, а також підтримку суверенітету України за підсумками міжурядових консультацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про:

- Спільну декларацію, де чітко зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:

  • посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин
  • підтримка суверенітету та територіальної цілісності України
  • засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури
  • розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.

- Протокол про реадмісію. Як зауважив Шмигаль, сторони вдосконалююють алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

- Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Мова про дорожню карту співпраці, що передбачає підтримку українських студентів та вчителів у Словаччині, пряму співпрацю між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності.

- Меморандум про співпрацю між аграрними Міністерствами.

"Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів", - додав Шмигаль.

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