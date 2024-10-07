Україна та Словаччина підписали чотири угоди за підсумками міжурядових консультацій — Денис Шмигаль

Уряди України та Словаччини підписали чотири важливі документи, що охоплюють співпрацю в політичній, економічній та аграрній сферах, а також підтримку суверенітету України за підсумками міжурядових консультацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Мова йде про:
- Спільну декларацію, де чітко зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:
- Протокол про реадмісію. Як зауважив Шмигаль, сторони вдосконалююють алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.
- Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Мова про дорожню карту співпраці, що передбачає підтримку українських студентів та вчителів у Словаччині, пряму співпрацю між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності.
- Меморандум про співпрацю між аграрними Міністерствами.
"Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів", - додав Шмигаль.
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