Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни

Верховная Рада рассмотрит законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, которая, по словам авторов, ставит под угрозу уголовной ответственности ВИЧ-положительных людей, а также людей, страдающих венерическими заболеваниями.

Из Уголовного кодекса предлагается исключить отдельную статью 130, которая предусматривает уголовную ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или другой неизлечимой инфекционной болезни. Соответствующий законопроект 9398, который зарегистрировали народные депутаты Александра Устинова, Михаил Радуцкий и другие, 7 октября рекомендовал принять в первом чтении Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Как отмечают авторы, «Уголовный кодекс Украины, сохраняя советские традиции криминализации заражения только болезнями, передающимися половым путем, фактически предусматривает ответственность за заражение ВИЧ/СПИДом (статья 130 УК) и венерическими заболеваниями (статья 133 УК)».

«Такая ситуация приводит, с одной стороны, к существованию пробелы в уголовно-правовом здравоохранении человека от виновных действий, повлекших заражение инфекционной болезнью, с другой – к стигматизации лиц по состоянию здоровья.

Указанная стигматизация состоит в том, что под угрозой уголовной ответственности находятся, в первую очередь, ВИЧ-положительные люди, а также люди, страдающие венерическими заболеваниями, которые рассматриваются как потенциальные преступники» - указывают народные депутаты.

Предложенные изменения, по мнению авторов, позволят ВИЧ-позитивным людям, людям, страдающим СПИДом, или страдающим венерическими болезнями, сосредоточить свои усилия именно на лечении и качестве собственной жизни, а не борьбе со страхами быть наказанными.

Также законопроект направлен на устранение дискриминации по состоянию здоровья. Кроме того, законопроект призван выполнить взятые Украиной международные обязательства в части приведения национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС.

Народные депутаты также указывают, что «в настоящее время Украина стоит перед вызовом новой волны эпидемии ВИЧ», и «одним из действенных механизмов уменьшения распространения ВИЧ является декриминализация контактов и передачи заболевания».

«По оценочным данным международных организаций в Украине на момент полномасштабного вторжения находилось более 240 000 ВИЧ-инфицированных, каждый из которых уже потенциально является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Украины. Учитывая манифестацию ВИЧ на временно оккупированных территориях, государство и общество в целом уже должны создать условия для недопущения эпидемии ВИЧ после их деоккупации. Страх людей перед потенциальной уголовной ответственностью приведет к нежеланию проходить обследование, что негативно повлияет на эпидемическую ситуацию. Кроме того, наличие ответственности за сознательное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ делает возможным вмешательство в частную жизнь человека, ограничение его права на репродукцию и нормальное сосуществование с окружающим миром.

Международный и национальный опыт свидетельствуют, что криминализация контактов людей с ВИЧ-статусом не достигает своей цели, а лишь тяготит и так не легкую жизнь ВИЧ-положительного человека, автоматически ставя его существование на грани закона», - считают авторы законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.