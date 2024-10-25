Илон Маск с 2022 года регулярно общается с путиным и российскими чиновниками, – WSJ

Маск имел больше контактов с путиным, чем заявлял – WSJ о секретных разговорах.

Источник фото: iPress.ua

Американский бизнесмен Илон Маск с 2022 года неоднократно общался с российским диктатором владимиром путиным на личные темы. Ранее он заявлял, что имел только один разговор с главой кремля. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших чиновников США, Европы и россии.

Источники сообщают, что во время этих разговоров обсуждались личные вопросы, бизнес дела и геополитическая ситуация. Маск также контактировал с высокопоставленными российскими чиновниками, в частности Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации Путина. СМИ утверждают, что путин даже просил Маска ограничить работу его спутниковой сети Starlink над Тайванем, чтобы оказать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Как отмечает WSJ, Маск благодаря своим деловым контактам имеет доступ к конфиденциальной информации США, в частности через SpaceX, которая является основным поставщиком ракет для Пентагона и NASA. В 2021 году компания получила секретный контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Контакты Маска с кремлем, как сообщается, остаются неизвестными для правительства США. Представитель путина дмитрий песков и сам Маск ранее отрицали регулярное общение, утверждая, что они обсуждали только космические технологии один раз в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.