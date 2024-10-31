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Госдолг Украины в 2024 году подешевел на 21,8% и стал более долгосрочным — Минфин

13:22, 31 октября 2024
В Минфине заявили, что на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6409 млрд грн.
Госдолг Украины в 2024 году подешевел на 21,8% и стал более долгосрочным — Минфин
Фото: interfax.com.ua
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Министерство финансов Украины сообщило, что государственный долг страны становится дешевле и более долгосрочным. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Средний срок государственного долга составляет более 11 лет.

В Минфине сообщили, что на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,409 трлн гривен, или 155,7 млрд долларов.

В течение третьего квартала 2024 года объем вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте – на 3,5 млрд долларов в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в том числе от ЕС в пределах финансового инструмента Ukraine Facility.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 12%, а ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 3%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро – 36%, гривны – 25%, доллары – 24%, СДР – 11%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 4%.

 

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долг Украина Минфин

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