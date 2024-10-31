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Дональд Трамп оделся на митинг как работник мусоровоза после неосторожной ремарки Джо Байдена

11:52, 31 октября 2024
Такой перформанс Трамп устроил в ответ на неосторожную ремарку Байдена.
Дональд Трамп оделся на митинг как работник мусоровоза после неосторожной ремарки Джо Байдена
Источник фото: Julia Demaree Nikhinson/AP
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Бывший президент Дональд Трамп поехал на свой предвыборный митинг в штате Висконсин в ярко-оранжевом жилете и на мусоровозе, чтобы таким образом подвергнуть критике высказывания президента Джо Байдена, которые тот сделал за день до того. Об этом пишет ABC News.

Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинклифа, озвученные тем на предвыборном митинге Трампа – комик назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора».

«Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его поклонники», – сказал Байден. Впоследствии он попытался исправить ситуацию объяснением, что хотел отметить недопустимость демонизации Трампом латиноамериканцев.

Однако последний решил буквально обыграть ремарку Байдена.

Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих «как им его мусоровоз» и сказал, что делает это «в честь Камалы и Джо Байдена».

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

Ранее Дональд Трамп вышел работать на кухню в McDonald's, видео.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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