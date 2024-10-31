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Дональд Трамп вдягнувся на мітинг як працівник сміттєвоза після необережної ремарки Джо Байдена

11:52, 31 жовтня 2024
Такий перформенс Трамп влаштував у відповідь на необережну ремарку Байдена.
Дональд Трамп вдягнувся на мітинг як працівник сміттєвоза після необережної ремарки Джо Байдена
Джерело фото: Julia Demaree Nikhinson/AP
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Колишній президент Дональд Трамп поїхав на свій передвиборчий мітинг у штаті Вісконсин в яскраво-помаранчевому жилеті та на сміттєвозі, щоб таким чином покритикувати висловлювання президента Джо Байдена, які той зробив за день до того. Про це пише ABC News та Європейська правда.

Під час відеодзвінка з активістською групою, що відстоює інтереси американців латиноамериканського походження, Байден прокоментував образливі слова коміка Тоні Хінкчліфа, озвучені тим на передвиборчому мітингу Трампа – комік назвав Пуерто-Рико «плавучим островом сміття».

«Єдине плаваюче сміття, яке я там бачу – це його прихильники», – сказав Байден. Згодом він спробував поправити ситуацію поясненням, що хотів наголосити на неприпустимості демонізації Трампом латиноамериканців.

Однак, останній вирішив буквально обіграти ремарку Байдена.

Всівшись у кабіну, Трамп запитав присутніх, «як їм його сміттєвоз», та сказав, що робить це «на честь Камали і Джо Байдена».

Після того він пішов на сцену передвиборчого заходу у тому ж помаранчевому жилеті комунальника.

Раніше Дональд Трамп вийшов працювати на кухню в McDonald's , відео.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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