У МВС повідомили, коли дозвіл на зброю буде відображатися в Дії

Дозвіл на зброю буде відображатися в Дії вже у наступному році — МВС.

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Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що до кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в Дії. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 000 заяв на отримання різних видів дозвільних документів, з цієї кількості поліцейськими прийнято понад 469 000 рішень про надання відповідних дозвільних документів.

«Загалом на обліку в Національній поліції України наразі перебуває понад 1 400 000 одиниць зброї. Понад 750 000 або понад 50% одиниць зброї, яка обліковується Національною поліцією, внесена до Єдиного реєстру зброї», — заявив посадовець.

За його словами, запуск ЄРЗ на 100% відбудеться тоді, коли останній паперовий дозвіл-книжечка буде переведений в електронний вигляд — у червні 2026 року.

Раніше у МВС заявляли, що у 2026 році Єдиний реєстр зброї наповниться на 100%.

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