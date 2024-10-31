Практика судів
  1. В Україні

У МВС повідомили, коли дозвіл на зброю буде відображатися в Дії

11:16, 31 жовтня 2024
Дозвіл на зброю буде відображатися в Дії вже у наступному році — МВС.
У МВС повідомили, коли дозвіл на зброю буде відображатися в Дії
Фото: informator.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що до кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в Дії. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 000 заяв на отримання різних видів дозвільних документів, з цієї кількості поліцейськими прийнято понад 469 000 рішень про надання відповідних дозвільних документів.

«Загалом на обліку в Національній поліції України наразі перебуває понад 1 400 000 одиниць зброї. Понад 750 000 або понад 50% одиниць зброї, яка обліковується Національною поліцією, внесена до Єдиного реєстру зброї», — заявив посадовець.

За його словами, запуск ЄРЗ на 100% відбудеться тоді, коли останній паперовий дозвіл-книжечка буде переведений в електронний вигляд — у червні 2026 року.

Раніше у МВС заявляли, що у 2026 році Єдиний реєстр зброї наповниться на 100%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС зброя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія поставила Україні завдання щодо змін у судовій системі – повний перелік на 2025 рік

Для посилення підзвітності судової влади Україна має прийняти законодавство, яке б змінило систему декларацій доброчесності суддів, і ця ​​система має включати для суддів вищих судів тимчасову, але значущу процедуру перевірки із залученням незалежних експертів.

Обмеження прав людини в Україні є пропорційними, але треба краще захищати права громадських активістів – Єврокомісія

Єврокомісія у звіті вказала, що в Україні зберігається загальна повага до прав людини, обмеження прав під час воєнного стану є пропорційним, але треба уникати тиску на громадських активістів.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію» – бюджетний комітет

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва