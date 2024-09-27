У МВС заявили, що у 2026 році Єдиний реєстр зброї наповниться на 100%

Це станеться, коли останній паперовий дозвіл втратить чинність – через три роки після запуску реєстру, тобто в червні 2026 року.

Джерело фото: mvs.gov.ua

На сьогодні до органів поліції подано 435 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю. Частина з них подається через Єдине вікно громадянина. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв’ю інформагентству Укрінформ.

Він відмітив, що коли запроваджували роботу Єдиного реєстру зброї в червні 2023 року, то говорили про те, що він повноцінно запрацює через три роки.

За його словами, кожен громадянин, який продовжив дію свого дозволу до запуску Реєстру, отримав паперову книжечку, яка діє три роки. Ця особа цей час не звертатиметься до органів поліції. До Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ) оновлена інформація щодо цієї особи надійде тоді, коли вона звернеться за продовженням свого дозволу, тобто останній паперовий дозвіл втратить чинність через три роки після запуску реєстру, тобто в червні 2026 року – тоді Реєстр буде наповненим на 100%.

«Коли Єдиний реєстр зброї запрацює повністю, більшість відповідних процесів перейдуть в онлайн-режим, і власники зброї зможуть працювати виключно через Єдине вікно для громадян», - зауважив Леонід Тимченко.

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