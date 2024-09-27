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У Києві два мости перебувають у аварійному стані та можуть впасти будь-коли

15:29, 27 вересня 2024
Міст Патона та міст Метро отримали найгіршу оцінку — п’ятий рівень.
У Києві два мости перебувають у аварійному стані та можуть впасти будь-коли
Джерело фото: ТСН
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У Києві два з п’яти мостів через Дніпро — міст Патона та міст Метро — визнані критично небезпечними, що ставить під загрозу безпеку водіїв. Про це повідомляє УНІАН.

Літнє обстеження 2023 року, проведене Комісією з перевірки стану мостових споруд, виявило, що 9% з 26 тисяч мостів в Україні знаходяться в аварійному стані. Серйозні проблеми, такі як корозія балок, тріщини на опорах і кришіння бетону, були виявлені саме на мостах Патона і Метро. Незважаючи на це, вони продовжують використовуватись, щодня приймаючи понад 100 тисяч автомобілів.

Обидва мости, побудовані у 1953 та 1965 роках відповідно, отримали найгіршу оцінку — п’ятий рівень — під час оцінки інфраструктури. Окрім цього, Південний та Північний мости також потребують значних ремонтів, тоді як Дарницький міст, зведений у 2010 році, є в найкращому стані.

Інженер і транспортний експерт з транспорту Дмитро Беспалов зазначив, що падіння мостів може статися в будь-який момент, але точний час цього передбачити неможливо. Він також підкреслив, що виявлені проблеми, зокрема, до 80% корозії на елементах мосту Патона, свідчать про серйозні ризики.

«Песимістичний сценарій для таких об’єктів – це те, що вони впадуть вже сьогодні. За реалістичним сценарієм, мабуть, ми можемо сподіватися, що ще кілька років нічого не станеться. Але найгірше в цій ситуації – непередбачуваність. Мости не попереджають, що вони впадуть», — сказав  інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов.

Попри те, що терміни експлуатації мостів Патона та Метро ще не вичерпано, їхній стан значно погіршився через неправильне навантаження. Проектувалися вони на кількість автомобілів, значно меншу, ніж є нині, що призвело до їх швидкого зносу.

Спеціалістка у галузі містобудівництва Анна Мінюкова, спеціалістка у містобудуванні, оцінила вартість ремонту мосту Метро в 500 млн доларів, що складає близько 20 млрд гривень. Для виконання робіт необхідно буде зосередити зусилля протягом трьох будівельних сезонів, щоб уникнути розтягування бюджету.

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