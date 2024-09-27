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В Киеве два моста находятся в аварийном состоянии и могут упасть в любой момент

15:29, 27 сентября 2024
Мост Патона и мост Метро получили наихудшую оценку – пятый уровень.
В Киеве два моста находятся в аварийном состоянии и могут упасть в любой момент
Источник фото: ТСН
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В Киеве два из пяти мостов через Днепр – мост Патона и мост Метро – признаны критически опасными, что ставит под угрозу безопасность водителей. Об этом сообщает УНИАН.

Летнее обследование 2023 года, проведенное Комиссией по проверке состояния мостовых сооружений, выявило, что 9% из 26 тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии. Серьезные проблемы, такие как коррозия балок, трещины на опорах и крошение бетона, были обнаружены именно на мостах Патона и Метро. Несмотря на это, они продолжают использоваться, ежедневно принимая более 100 тысяч автомобилей.

Оба моста, построенные в 1953 и 1965 годах соответственно, получили худшую оценку - пятый уровень - при оценке инфраструктуры. Кроме этого, Южный и Северный мосты также требуют значительных ремонтов, тогда как Дарницкий мост, построенный в 2010 году, находится в лучшем состоянии.

Инженер и транспортный эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов отметил, что падение мостов может произойти в любой момент, но точное время этого предсказать невозможно. Он также подчеркнул, что выявленные проблемы, в частности, до 80% коррозии на элементах моста Патона, свидетельствуют о серьезных рисках.

«Пессимистический сценарий для таких объектов - это то, что они упадут уже сегодня. По реалистическому сценарию, пожалуй, мы можем надеяться, что еще несколько лет ничего не произойдет. Но худшее в этой ситуации - непредсказуемость. Мосты не предупреждают, что они упадут», - сказал инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Несмотря на то, что сроки эксплуатации мостов Патона и Метро еще не исчерпаны, их состояние значительно ухудшилось из-за неправильной нагрузки. Проектировались они на количество автомобилей, значительно меньшее, чем сейчас, что привело к их быстрому износу.

Специалистка в области градостроительства Анна Минюкова, специалистка в градостроительстве, оценила стоимость ремонта моста Метро в 500 млн долларов, что составляет около 20 млрд гривен. Для выполнения работ необходимо будет сосредоточить усилия в течение трех строительных сезонов, чтобы избежать растягивания бюджета.

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