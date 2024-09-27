В МВД заявили, что в 2026 году Единый реестр оружия наполниться на 100%

Это произойдет, когда последнее бумажное разрешение утратит силу – через три года после запуска реестра, то есть в июне 2026 года.

Источник фото: mvs.gov.ua

На сегодняшний день в органы полиции подано 435 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие. Часть из них подается через Единое окно гражданина. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью информагентству Укринформ.

Он отметил, что, когда вводили работу Единого реестра оружия в июне 2023 года, то говорили о том, что он полноценно заработает через три года.

По его словам, каждый гражданин, продливший действие своего разрешения до запуска Реестра, получил бумажную книжечку, действующую три года. Это лицо в это время не будет обращаться в органы полиции. В Единый реестр оружия обновленная информация по этому лицу поступит тогда, когда он обратится за продлением своего разрешения, то есть последнее бумажное разрешение утратит силу через три года после запуска реестра, то есть в июне 2026 года – тогда Реестр будет наполнен на 100%.

«Когда Единый реестр оружия заработает полностью, большинство соответствующих процессов перейдут в онлайн-режим, и владельцы оружия смогут работать исключительно через Единое окно для граждан», - отметил Леонид Тимченко.

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