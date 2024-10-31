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В МВД сообщили, когда разрешение на оружие будет отображаться в Дії

11:16, 31 октября 2024
Разрешение на оружие будет отображаться в Дії уже в следующем году – МВД.
В МВД сообщили, когда разрешение на оружие будет отображаться в Дії
Фото: informator.ua
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Замминистра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что до конца января следующего года разрешение на оружие будет отражаться в Дії. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

За более чем год функционирования Единого реестра оружия в органы полиции поступило более 483 000 заявлений на получение различных видов разрешительных документов, из этого количества полицейскими принято более 469 000 решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

«В целом на учете в Национальной полиции Украины в настоящее время состоит более 1 400 000 единиц оружия. Более 750 000 или более 50% единиц оружия, которое учитывается Национальной полицией, внесено в Единый реестр оружия», — заявил чиновник.

По его словам, запуск ЕРО на 100% произойдет тогда, когда последнее бумажное разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид — в июне 2026 года.

Ранее в МВД заявляли, что в 2026 году Единый реестр оружия наполниться на 100%.

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МВД оружие

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