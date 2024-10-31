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Держборг України у 2024 році подешевшав на 21,8% та став більш довгостроковим, — Мінфін

13:22, 31 жовтня 2024
У Мінфіні заявили, що станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 6409 млрд грн.
Держборг України у 2024 році подешевшав на 21,8% та став більш довгостроковим, — Мінфін
Фото: interfax.com.ua
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Міністерство фінансів України повідомило, що державний борг країни стає дешевшим та більш довгостроковим. Про це поінформували у пресслужбі Мінфіну.

Зазначається, що середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

У Мінфіні повідомили, що станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,409 трлн гривень, або 155,7 млрд доларів.

Протягом третього кварталу 2024 року обсяг зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд гривень, а в доларовому еквіваленті - на 3,5 млрд доларів в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 12%, а позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 3%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро - 36%, гривні - 25%, долари - 24%, СПЗ - 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 4%.

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борг Україна Мінфін

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