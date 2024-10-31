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Министр культуры Точицкий сообщил, когда Украина прекратит телемарафон

12:16, 31 октября 2024
По словам Николая Точицкого, чиновники приняли во внимание рекомендации Европейской комиссии по телемарафону «Единые новости».
Министр культуры Точицкий сообщил, когда Украина прекратит телемарафон
Фото: interfax.com.ua
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Как известно, Европейская комиссия впервые выступила с публичной критикой телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Позже министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что Украина планирует прекратить поддержку телемарафона после завершения военного положения, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа», - сказал он.

По его словам, чиновники приняли во внимание рекомендации Европейской комиссии по марафону «Единые новости».

«Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на постоянном развитии медиаинфраструктуры», - добавил он.

Ранее сообщалось, что на телемарафон и канал «Рада» планируют выделить 1,6 млрд гривен из Госбюджета на 2025 год.

Добавим, министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявлял, что в Украине не планируют закрывать телемарафон, но нужно найти такой формат его работы, который будет интересен общественности. 

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Украина

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