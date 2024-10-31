Міністр культури Точицький повідомив, коли Україна припинить телемарафон

За словами Миколи Точицького, урядовці взяли до уваги рекомендації Європейської комісії щодо телемарафону «Єдині новини».

Фото: interfax.com.ua

Як відомо, Європейська комісія уперше виступила з публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Згодом міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що Україна планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа», - сказав він.

За словами посадовця, урядовці взяли до уваги рекомендації Європейської комісії щодо марафону «Єдині новини».

«Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури», - додав він.

Раніше ми писали, що на телемарафон і канал «Рада» планують виділити 1,6 млрд гривень з Держбюджету на 2025 рік.

Додамо, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляв, що в Україні не планують закривати телемарафон, але потрібно знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість.

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