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У ДБР наголосили на сприянні поверненню на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини

12:10, 31 жовтня 2024
Які рішення виносять суду щодо самовільного залишення військової частини або місця служби після змін до Кримінального Кодексу.
У ДБР наголосили на сприянні поверненню на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини
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Державне бюро розслідувань проводить роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини.

Як йдеться у повідомленні ДБР, цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

«Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу», - зазначають там.

Кожному такому рішенню суду передує довга і кропітка робота працівників ДБР, які роблять усе можливе, аби повернути солдат в стрій, наголошують у Бюро.

Водночас у ДБР вказують, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій.

Зокрема, як повідомляють у ДБР, Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Також, за інформацією ДБР, наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині. Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

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суд ДБР ККУ військовослужбовці

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