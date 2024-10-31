ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Васильківського райсуду Дніпропетровської області

Рішення про внесення подання Президентові України про призначення судді ВРП ухвалила 31 жовтня.

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31 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення Філіппова Євгена Євгеновича на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів.

Додамо, голова ККС ВС Олександр Марчук заявляв, що в апеляційних судах наявних вакансій більше, ніж працюючих суддів.

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