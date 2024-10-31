ВРП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Васильковский райсуд Днепропетровской области

Решение о внесении представления Президенту Украины о назначении судьи ВСП принял 31 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

31 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Филиппова Евгения Евгеньевича на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

Добавим, глава КУС ВС Александр Марчук заявлял, что в апелляционных судах имеющихся вакансий больше, чем работающих судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.