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ВРП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Васильковский райсуд Днепропетровской области

14:52, 31 октября 2024
Решение о внесении представления Президенту Украины о назначении судьи ВСП принял 31 октября.
ВРП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Васильковский райсуд Днепропетровской области
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31 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Филиппова Евгения Евгеньевича на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

Добавим, глава КУС ВС Александр Марчук заявлял, что в апелляционных судах имеющихся вакансий больше, чем работающих судей.

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ВСП Владимир Зеленский

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