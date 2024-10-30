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В апелляционных судах имеющихся вакансий больше, чем работающих судей — глава КУС ВС Александр Марчук

20:14, 30 октября 2024
По словам главы КУС ВС Александра Марчука, в Украине ощущается острая нехватка кадров в судебной системе.
В апелляционных судах имеющихся вакансий больше, чем работающих судей — глава КУС ВС Александр Марчук
Фото: court.gov.ua
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В условиях военного положения судебной системе удалось обеспечить осуществление правосудия, а также создать условия сохранения жизни и здоровья участников процесса, судей и работников аппаратов судов.

Так, на прифронтовых территориях организована работа судов: они рассматривают дела судов, подсудность которых изменена из-за временной оккупации территорий, на которых они располагались. В центре и на западе нашего государства суды работают в более благоприятных условиях, но говорить об их работе в полной безопасности тоже нельзя, потому что сейчас в Украине полностью безопасных мест нет. Возобновлена ​​работа судов на деоккупированных территориях. Там сотрудники в полной мере почувствовали, что такое полностью разрушены, разграблены помещения и утраченное имущество. Сейчас возникают проблемы с возвратом дел, переданных на рассмотрение в другие суды.

Об этом сказал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук во время панельной дискуссии о рассмотрении военных преступлений в рамках Второй ежегодной конференции «Правосудие в национальных судах по делам о международных преступлениях», передает официальный сайт ВС.

Он отметил, что на сегодняшний день суды первой инстанции рассмотрели более 1600 уголовных производств по преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

«Остаются проблемные вопросы. В частности, из-за перебоев с электроснабжением иногда невозможно обеспечить техническую фиксацию процесса. Также ощущается острая нехватка кадров в судебной системе, что создает риск отсутствия доступа к правосудию для граждан. К примеру, в апелляционных судах имеющихся вакансий больше, чем работающих судей. Кроме этого, недостаточно залов судебных заседаний. Судьи обустраивают собственные кабинеты под залы судебных заседаний, однако сталкиваются с отсутствием необходимого количества технических средств для фиксации судебных процессов», – отметил Александр Марчук.

Глава КУС ВС отметил важность принятия имплементационного Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему», который является завершающим шагом в процессе ратификации Римского устава Международного уголовного суда.

Докладчик также акцентировал, что формирование практики Верховного Суда по рассмотрению дел, связанных с агрессией и военными преступлениями, продолжается постоянно.

По большинству дел этой категории стала применяться процедура in absentia. Уголовные производства по военным преступлениям предусматривают обязательное участие защитника и рассматриваются в отношении лиц, совершивших военное преступление, местонахождение которых, как правило, неизвестно или находящихся на временно оккупированной территории Украины или на территории российской федерации. Таким образом, проблемами являются надлежащее уведомление таких лиц о судебном разбирательстве и отсутствие необходимости совершенствования законодательства относительно такого порядка их рассмотрения.

Александр Марчук подчеркнул, что в настоящее время для судебной системы Украины актуально обеспечение непрерывности работы судебной системы в условиях войны, единства судебной практики, продолжение начатых реформ и обеспечение судов необходимым персоналом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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Верховный Суд КУС ВС

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