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В ГБР подчеркнули содействие возврату на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части

12:10, 31 октября 2024
Какие решения выносят суд относительно самовольного оставления воинской части или места службы после изменений в Уголовный Кодекс.
В ГБР подчеркнули содействие возврату на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части
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Государственное бюро расследований проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части.

Как говорится в сообщении ГБР, этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, позволяющие судам принимать соответствующие решения.

«Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу», - отмечают там.

Каждому такому решению суда предшествует долгая и кропотливая работа работников ГБР, которые делают все возможное, чтобы вернуть солдат в строй, подчеркивают в Бюро.

В то же время в ГБР указывают, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ​​ситуацию, имеют шанс вернуться в строй.

В частности, как сообщают в ГБР, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение по военнослужащему, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд по ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

Также, по информации ГБР, в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил военную часть, которая дислоцировалась на Волыни. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

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