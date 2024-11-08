В Черкасской области демонтируют памятники Петру Чайковскому и Александру Пушкину

Министерство культуры разрешило демонтаж памятников советского наследия в Черкасской области.

Источник фото: IGotoWorld.com

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины позволило демонтировать памятники Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелу декабристов, которые расположены в литературно-мемориальном музее в Каменке Черкасской области. Об этом говорится в приказе Минкульта.

До этого эти четыре объекта были занесены в реестр культурного наследия, что делало невозможным их демонтаж. Директор музея Александр Мушта отметил, что работники музея ждали этого решения полтора года.

«Наконец, после полутора лет ожидания, мы имеем легальный способ права лишения советского наследия. Это распоряжение уже есть. И мы планируем демонтировать эти памятники из Парка декабристов», - поделился Мушта в комментарии для Общественного.

Он также добавил, что процесс подготовки к демонтажу уже начался, но для его завершения необходимо подготовить финансирование и соответствующие документы.

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