На Черкащині демонтують пам’ятники Петру Чайковському та Олександру Пушкіну

Міністерство культури дозволило демонтаж пам'ятників радянської спадщини на Черкащині.

Джерело фото: IGotoWorld.com

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України дозволило демонтувати пам'ятники Петру Чайковському, Олександру Пушкіну, декабристам та стелу декабристів, які розташовані у літературно-меморіальному музеї в Кам'янці, що на Черкащині. Про це йдеться в наказі Мінкульту.

До цього ці чотири об'єкти були занесені до реєстру культурної спадщини, що унеможливлювало їх демонтаж. Директор музею Олександр Мушта зазначив, що працівники музею чекали на це рішення півтора року.

«Нарешті, після півтора року очікування, ми маємо легальний спосіб права позбавлення радянської спадщини. Це розпорядження вже є. І ми плануємо демонтувати ці пам'ятники з Парку декабристів» — поділився Мушта в коментарі для Суспільного.

Він також додав, що процес підготовки до демонтажу вже розпочався, але для його завершення необхідно підготувати фінансування та відповідні документи.

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