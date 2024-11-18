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В Киеве установили новые дорожные знаки – как выглядят, фото

13:14, 18 ноября 2024
Знаки можно встретить в самых популярных местах столицы.
В Киеве установили новые дорожные знаки – как выглядят, фото
Источник фото: UNICEF Ukraine
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В Киеве установили дорожные знаки, на которых изображены дети с инвалидностью.

Об этом сообщили в UNICEF Ukraine.

В организации объясняют, что эта инициатива – часть кампании об инклюзивности «Дети как дети» и реализована советницей – уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук совместно с ЮНИСЕФ.

Знаки можно встретить в самых популярных местах столицы: на Пейзажной аллее, Контрактовой площади, Певческом поле и Киевском зоопарке.

Источник фото: UNICEF Ukraine

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дети Киев

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