Киевский апелляционный суд приостановил работу – поступило сообщение о заминировании

Киевский апелляционный суд временно приостановил работу в связи с уведомлением о заминировании помещения суда. Правоохранители производят необходимые действия.
“Уважаемые граждане!
18 ноября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда.
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