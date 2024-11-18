Киевский апелляционный суд приостановил работу – поступило сообщение о заминировании

Проводится эвакуация работников и посетителей суда.

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Киевский апелляционный суд временно приостановил работу в связи с уведомлением о заминировании помещения суда. Правоохранители производят необходимые действия.

“Уважаемые граждане!

18 ноября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда.

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