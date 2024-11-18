Київський апеляційний суд призупинив роботу – надійшло повідомлення про замінування

Проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Київський апеляційний суд тимчасово призупинив роботу у зв’язку з повідомленням про замінування приміщення суду. Правоохоронці проводять необхідні дії.

“Шановні громадяни!

18 листопада 2024 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

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