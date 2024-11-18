На півдні Швеції одразу після зльоту гелікоптер зазнав аварії

На щастя, пілот та пасажир вижили.

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У понеділок вранці на півдні Швеції стався інцидент за участю гелікоптера, що зазнав аварії після зльоту. Подія сталася близько 11:00 за місцевим часом на аеродромі неподалік міста Енчепінг, що розташоване на північний захід від Стокгольма, повідомляє SVT.

Приватний гелікоптер майже відразу після зльоту почав обертатися і розбився. Пілот та його пасажир залишилися живими і були госпіталізовані. Обоє були в свідомості і отримали медичну допомогу.

На місці аварії працюють служби надзвичайних ситуацій та поліція, які оточили територію для проведення слідчих дій. Причини аварії наразі не встановлено.

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