«Вибивали» $2,5 млн з військового — на Дніпропетровщині нейтралізували банду рекетирів, яку очолював депутат

Рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці нейтралізували групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у Дніпрі затримали лідера групи – депутата однієї з місцевих рад області. Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити «данину» – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.

«Задокументовано як рекетири «вибивали» 2,5 млн доларів США з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій», - повідомили у СБУ.

Фігуранти на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу.

Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

Потім зловмисники увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на діючий бізнес.

Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомлено про підозру.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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