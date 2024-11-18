«Выбивали» $2,5 млн из военного — в Днепропетровской области нейтрализовали банду рэкетиров, которую возглавлял депутат

Рекетиры вывезли пострадавшего в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.

Правоохранители нейтрализовали группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Днепропетровщины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Днепре задержан лидер группы – депутат одного из местных советов области. Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить «дань» – похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством.

«Задокументировано как рэкетиры «выбивали» 2,5 млн долларов США из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой», - сообщили в СБУ.

Фигуранты на трех автомобилях «подрезали» авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда он направлялся к месту базирования своего подразделения.

Далее рэкетиры вывезли пострадавшего в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.

Затем злоумышленники заключили в тюрьму военного в заранее подготовленном закрытом помещении и после пыток отпустили, чтобы он нашел и передал им деньги, а также переоформил часть принадлежащих ему корпоративных прав на действующий бизнес.

Сотрудники СБУ задержали лидера группы, когда он снова угрожал военному убийством.

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.

На основании полученных доказательств задержанному сообщено о подозрении.

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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