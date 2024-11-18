На юге Швеции сразу после взлета вертолет потерпел крушение сразу после взлета

К счастью, пилот и пассажир выжили.

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В понедельник утром на юге Швеции произошел инцидент с участием вертолета, потерпевшего крушение после взлета. Происшествие произошло около 11:00 по местному времени на аэродроме недалеко от города Энчепинг, расположенного к северо-западу от Стокгольма, сообщает SVT.

Частный вертолет почти сразу после взлета начал вращаться и разбился. Пилот и его пассажир остались живы и были госпитализированы. Оба были в сознании и получили медицинскую помощь.

На месте аварии работают службы чрезвычайных ситуаций и полиция, которые оцепили территорию для проведения следственных действий. Причины аварии пока не установлены.

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