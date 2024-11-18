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В ТЦК не нужно будет идти, чтобы стать на военный учет — приложение Резерв+ ждет трансформация

15:47, 18 ноября 2024
В Минобороны заявили, что в 2025 году в Украине будет происходить автоматическое взятие на учет военнообязанных.
В ТЦК не нужно будет идти, чтобы стать на военный учет — приложение Резерв+ ждет трансформация
Фото: armyinform.com.ua
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Министерство обороны Украины хочет превратить мобильное приложение «Резерв+» в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить функции ТЦК по взятию военнообязанных на учет, але при этом речь не идет о расформатировании ТЦК. Об этом рассказали министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет УНИАН.

«У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, превратить «Резерв+» в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК», - отметил Умеров.

Министр пояснил, что это не значит, что ТЦК плохие, но в Минобороны слышат о проблемах и ставят целью заменить их. Соответствующая работа ведется.

Как пояснила Черногоренко, человеку сейчас нужно физически прийти, чтобы стать на учет в ТЦК:

«Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра».

Она сказала, что сейчас происходит соответствующая работа, и нужно в законодательство вносить некоторые изменения.

«Но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это - превращение «Резерва» в полноценную альтернативу ТЦК», - подчеркнула она.

В то же время, по словам Умерова следует, что речь не идет о расформировании ТЦК. «Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане», - сказал Умеров.

Министр добавил, что в Минобороны относятся взвешенно к этому вопросу, юридически прорабатываются варианты, и в частности, если будет определенное переформатирование, то каким образом оно будет эффективнее той структуры, которая есть сейчас. «Кто это будет управлять, каким образом? Как это будет обслуживаться? То есть, мы внутренне сейчас это обсуждаем», - сказал Умеров.

Как отметила Черногоренко, нагрузка на ТЦК спадет, как только станет возможным выполнять оффлайн-фунции через приложение в режиме онлайн.

«ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы планировать, давать свои экспертные заключения и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн», - сказала она.

Как напомнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, ТЦК - это не только призывное комплектование военнослужащих на службу. «На ТЦК лежит также много задач социальной поддержки», - заявил он.

Ранее сообщалось, что непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег».

Отметим, в Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничений в праве вождения авто.

Добавим, Верховный Суд отметил, что нормы об освобождении от начисления штрафов, пеней и процентов за пользование кредитом касаются исключительно мобилизованных заемщиков.

Кроме того, в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

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ТЦК Минобороны

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