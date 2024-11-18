У ТЦК не треба буде йти, щоб стати на військовий облік — застосунок Резерв+ чекає трансформація

У Міноборони заявили, що у 2025 році в Україні відбуватиметься автоматичне взяття на облік військовозобов'язаних.

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України хоче перетворити мобільний застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити функції ТЦК щодо взятті військовозобов'язаних на облік, але при цьому мова не йде про розформатування ТЦК. Про це розповіли міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише УНІАН.

«У нас є цілі. Ми чуємо суспільство. Ми чуємо людей. Ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані, наша мета, якщо є можливість, перетворити «Резерв+» у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-оффлайн, які зараз називаються у народі ТЦК», - сказав Умєров.

Міністр пояснив, що це не значить, що ТЦК погані, але в Міноборони чують про проблеми і ставлять за мету замінити їх. Відповідна робота ведеться.

Як пояснила Черногоренко, людині зараз потрібно фізично прийти, щоб стати на облік в ТЦК:

«Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру».

Вона сказала, що наразі відбувається відповідна робота, і потрібно у законодавство вносити деякі зміни.

«Але основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це - перетворення «Резерву» в повноцінну альтернативу ТЦК», - наголосила вона.

Водночас, зі слів Умєрова випливає, що не йдеться про розформування ТЦК. «Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо - це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані», - сказав Умєров.

Міністр додав, що в Міноборони ставляться виважено до цього питання, юридично пропрацьовуються варіанти, і зокрема, якщо буде певне переформатування, то яким чином воно буде ефективнішим за ту структуру, яка є зараз. «Хто це буде управляти, яким чином? Як це буде обслуговуватися? Тобто, ми внутрішньо зараз це обговорюємо», - сказав Умєров.

Як зазначила Черногоренко, навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати оффлайн-фунції через застосунок в режимі онлайн.

«ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації. Робити дистанційні процеси планувати, давати свої експертні висновки і т.д., а ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн», - сказала вона. Окремо, як нагадав начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, ТЦК - це не тільки призове комплектування військовослужбовців на службу. «На ТЦК лежить також багато задач соціальної підтримки», - заявив він.

Раніше ми писали, що непридатні виключені з військового обліку чоловіки мають з’являтися до ТЦК особисто, якщо цих даних немає в реєстрі «Оберіг».

Зазначимо у Кабміні пришвидшують процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто.

Додамо, Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Крім того, у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

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