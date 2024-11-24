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В Киеве водитель автомобиля Mercedes разбил пять припаркованных авто, фото

07:54, 24 ноября 2024
Автопроисшествие произошло в Дарницком районе.
В Киеве водитель автомобиля Mercedes разбил пять припаркованных авто, фото
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В столице водитель автомобиля Mercedes повредил пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в полиции Киева. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября в Дарницком районе.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Mercedes повредил пять транспортных средств: Citroen, Kia, BMW, BMW и Infinity. В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.

«Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался», - отметили в полиции.

Следовательно, патрульные отстранили водителя от вождения и составили на него соответствующие административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

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ДТП Киев

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