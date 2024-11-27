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В Житомире задержали мужчин, совершивших теракт у здания полиции — фото

13:00, 27 ноября 2024
В результате взрыва травмы получил полицейский.
В Житомире задержали мужчин, совершивших теракт у здания полиции — фото
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Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали причастных к совершению теракта в Житомире.

Как сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, 20 ноября фигуранты взорвали взрывное устройство у здания райуправления полиции в Житомире. К преступлению причастны пятеро злоумышленников, действовавших по заказу спецслужб России.

В преддверии преступления 46-летний харьковчанин приехал в Житомир и приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты операторов связи. Все это он оставил в оговоренном месте.

В дальнейшем подготовкой к теракту занимались жители г. Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали сверток. Еще двое – в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки. В съемной квартире сообщники создали «пробный образец», провели испытания и сняли это для кураторов.

Вечером 20 ноября двое из них установили видеокамеру вблизи административного помещения, а затем спрятали неподалеку сумку со взрывным устройством. Затем привели его в действие путем дистанционного управления.

21 ноября в результате спецоперации правоохранители задержали причастных к подрыву, провели ряд обысков и изъяли доказательства причастности к преступлению.

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СБУ Национальная полиция теракт Житомир

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