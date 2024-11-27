Верховный Суд запретил УПЦ МП пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ о праве пользования Спасо-Преображенским собором XI века.

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Верховный Суд подтвердил, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) не имеет права воспользоваться Спасо-Преображенским собором в Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний". Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

26 ноября Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ о праве пользования Спасо-Преображенским собором XI века.

Производство по делу длилось более полутора лет, дело рассматривали суды разных инстанций.

Однако финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций по поводу необходимости соблюдения требований действующего законодательства Украины.

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