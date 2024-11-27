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Верховний Суд заборонив УПЦ МП користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові

14:30, 27 листопада 2024
Верховний Суд відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ щодо права користування Спасо-Преображенським собором XI століття.
Верховний Суд заборонив УПЦ МП користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
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Верховний Суд підтвердив, що Українська православна церква (Московського патріархату) не має права користуватися Спасо-Преображенським собором у Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній". Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

26 листопада Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду виніс важливе рішення, яким відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ щодо права користування Спасо-Преображенським собором XI століття. 

Провадження у справі тривало понад півтора року, справу розглядали суди різних інстанцій.

Однак фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України.

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