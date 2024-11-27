Введут ли в Резерв+ «треккинг повестки» — ответ Минобороны

В будущем в приложении Резерв+ могут отображаться сообщения об изменениях в личном деле.

Фото: dev.ua

В приложении Резерв+ может появиться система, которая будет информировать человека об изменениях в его личном деле. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, пишет «24 канал».

По ее словам, сейчас происходят ситуации, когда ТЦК не извещает человека о направленной повестке, и может просто не узнать, что на почте его ждет письмо с вызовом в ТЦК. Или, например, повестка отправлена ​​не по адресу, указанному при обновлении данных.

Она отметила, что решением мог быть «трекинг повестки», когда в Резерв+ отображались бы этапы отправки повестки.

«Это решит подробный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический… для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь у нас есть позиция, что не делаем электронные повестки в Резерв+», – отметила Черногоренко.

В то же время, заместитель министра не анонсировала функцию «трекинга» в будущем, однако пообещала работать над возможностью отображения сообщений об изменениях в личном деле.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд объяснил, могут адвокаты путем адвокатских запросов обращаться в ТЦК за отсрочкой для клиентов.

Напомним, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). По возвращении повестки неврученной и проставлении соответствующей отметки на почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, «заочными». При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Еще мы публиковали ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

Также сообщалось, что КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Добавим, при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

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