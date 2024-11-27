Чи запровадять у Резерв+ «трекінг повістки» — відповідь Міноборони

У майбутньому у застосунку Резерв+ можуть відображатись повідомлення про зміни в особовій справі.

Фото: dev.ua

У застосунку Резерв+ може з’явитися система, яка інформуватиме людину про зміни в її особовій справі. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, пише «24 канал»

За її словами, зараз відбуваються ситуації, коли ТЦК не сповіщує людину про направлену повістку, і та може просто не дізнатися, що на пошті її чекає лист з викликом до ТЦК. Або, наприклад, повістка надіслана не на ту адресу, що вказана при оновленні даних.

Вона зазначила, що рішенням міг би бути «трекінг повістки», коли у Резерв+ відображалися б етапи надсилання повістки.

«Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми маємо позицію, що не робимо електронні повістки у Резерв+», – зазначила Черногоренко.

Водночас заступниця міністра не анонсувала функцію «трекінгу» у майбутньому, однак пообіцяла працювати над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі.

Раніше ми писали, що Верховний Суд пояснив, чи можуть адвокати шляхом адвокатських запитів звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто). Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, «заочними». При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

Ще ми публікували відповідь Мінфіну стосовно того, що окремо облік надходжень від сплати штрафів за постановами ТЦК не ведеться.

Також ми писали, що КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці.

Додамо, у разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

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