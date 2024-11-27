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Избран председатель Измаильского горрайонного суда Одесской области

15:06, 27 ноября 2024
Председателем суда избран Александр Бурнусус.
Избран председатель Измаильского горрайонного суда Одесской области
Фото: yug.today
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26 ноября в Измаильском горрайонном суде Одесской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Согласно решению собрания судей Измаильского горрайонного суда Одесской области № 4 от 26 ноября 2024 года, по результатам тайного голосования, председателем суда избран Бурнусус Александр Алексеевич.

Напоминаем, что статьей 20 Закона «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более срока полномочий судьи, в порядке определенном законом.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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