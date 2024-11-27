Обрано голову Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області

Головою суду обрано Олександра Бурнусус.

Фото: yug.today

26 листопада у Ізмаїльському міськрайонному суді Одеської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Відповідно до рішення зборів суддів Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області № 4 від 26 листопада 2024 року, за результатами таємного голосування, головою суду обрано Бурнусус Олександра Олексійовича.

Нагадуємо, що статтею 20 Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку визначеному законом.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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