Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку – Денис Шмигаль

Кошти Україні надійшли в межах проекту PEACE.

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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проекту PEACE.

«Це найбільший в історії банку інвестиційний проект, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проектів відновлення», - заявив він.

Прем‘єр зазначив, що загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Раніше ми писали, що Україна очікує на транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів наприкінці грудня.

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