Практика судів
  1. В Україні

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку – Денис Шмигаль

11:30, 27 листопада 2024
Кошти Україні надійшли в межах проекту PEACE.
Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку – Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проекту PEACE.

«Це найбільший в історії банку інвестиційний проект, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проектів відновлення», - заявив він.

Прем‘єр зазначив, що загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Раніше ми писали, що Україна очікує на транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів наприкінці грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Денис Шмигаль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд зробив висновок стосовно належного вручення судового рішення та обчислення процесуальних строків

Неналежне виконання судом обов'язку щодо вручення рішення не може бути підставою для негативних процесуальних наслідків для сторони, яка не отримала це рішення, оскільки це порушує право на апеляційний перегляд, гарантоване Конституцією – позиція Верховного Суду.

Мінфін стане Борговим агентством України і не виключає, що кредити на 50 млрд доларів від G7 доведеться повертати – законопроект Кабміну

Як зазначає Мінфін, ЄС разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 50 млрд доларів США для підтримки потреб України, при цьому такі кредити можуть підлягати поверненню Україною, тобто вважатимуться державним боргом, в разі отримання Україною відповідних репарацій від РФ.

Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

У ГЮУ ВР розкритикували введення штрафів до 121 тисячі грн для боржників до ЦПК та ГПК за невиконання судових рішень

Внесені парламентом зміни до статей 135 ГПК і 148 ЦПК передбачають, що суд може під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення стягнути в дохід державного бюджету з боржника чи керівника боржника штраф від 60,5 тисяч грн до 121 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду