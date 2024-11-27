Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка – Денис Шмыгаль

Средства Украины поступили в рамках проекта PEACE.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

«Это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления», - заявил он.

Премьер отметил, что всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает транша от МВФ в размере 1,1 млрд долларов в конце декабря.

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