Украина ожидает транша от МВФ в размере 1,1 млрд долларов в конце декабря

Международный валютный фонд дал высокую оценку прогрессу Украины.

Украина рассчитывает получить следующий транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов в конце декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, была проведена встреча с миссией Международного валютного фонда.

«Благодарим команду Фонда за продолжение полноценной работы миссии в Киеве, ведь это помогает лучше понимать наши неотложные потребности. Мы успешно завершили пятый просмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6 просмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов», – рассказал глава Кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве с МВФ. По словам Шмыгаля, Фонд дал высокую оценку прогрессу Украины.

Также среди тем разговора был проект Госбюджета на следующий год.

«Затронули макрофинансовые вопросы и потребности нашего государства во внешнем финансировании. Правительство подготовило проект Госбюджета ко второму чтению. Понимаем, как будем финансировать ключевые расходы. Есть здесь надежная поддержка со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС через программу Ukraine Facility, финансирование через инструмент ERA», - проинформировал глава правительства.

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