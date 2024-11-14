Україна очікує на транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів наприкінці грудня

Міжнародний валютний фонд дав високу оцінку прогресу України.

Україна розраховує отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів наприкінці грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, було проведено зустріч з місією Міжнародного валютного фонду.

«Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», - розповів очільник Кабміну.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ. За словами Шмигаля, Фонд дав високу оцінку прогресу України.

Також серед тем розмови був проект Держбюджету на наступний рік.

«Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проект Держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», - поінформував очільник уряду.

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