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У Житомирі затримали чоловіків, які вчинили теракт біля будівлі поліції — фото

13:00, 27 листопада 2024
Внаслідок вибуху травми отримав поліцейський.
У Житомирі затримали чоловіків, які вчинили теракт біля будівлі поліції — фото
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Національна поліція та Служба безпеки України затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі.

Як повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, 20 листопада фігуранти підірвали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції в Житомирі. До злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб Росії.

Напередодні злочину 46-річний харків’янин приїхав до Житомира та придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв’язку. Все це він залишив в обумовленому місці.

Надалі підготовкою до теракту займалися жителі м. Житомир віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє - у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. В орендованій квартирі спільники створили «пробний зразок», провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Ввечері 20 листопада двоє з них встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення, а згодом заховали неподалік сумку з вибуховим пристроєм. Потім привели його в дію шляхом дистанційного керування.

21 листопада у результаті спецоперації правоохоронці затримали причетних до підриву, провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до злочину.

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СБУ Національна поліція теракт Житомир

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